il valzer delle toghe libera i criminali dal cpr

Il premier esprime scontento per la gestione dei criminali stranieri, che vengono rimpatriati da Gjadër, mentre la Corte d’Appello mette in discussione la validità del patto tra Italia e Albania. Nel frattempo, si segnala un aumento delle persone trattenute nel Cpr, con critiche sulla loro libertà e sulla procedura di rimpatrio. La situazione coinvolge vari attori istituzionali e riguarda le modalità di gestione dei detenuti stranieri.

Non c’è più un giudice alla Corte d’Appello di Roma? Sono tutti in trincea per il referendum? Davvero, pur di sabotare il governo, sono disposti a rimettere in libertà i criminali della peggior specie, compresi gli spacciatori, i rapinatori, gli stupratori e i pedofili marocchini che hanno tirato fuori dal centro per i rimpatri di Gjadër? Ieri, Giorgia Meloni è tornata a polemizzare con le toghe, durante il suo discorso in Senato. Ha rivendicato i passi in avanti di Bruxelles sulla «revisione del concetto di Paese terzo sicuro», «l’adozione di una lista europea di Paesi di origine sicuri», «la revisione del regolamento sui rimpatri» e «la previsione esplicita degli hub in territorio extra Ue». 🔗 Leggi su Laverita.info

