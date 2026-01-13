Criminali a spasso anche se i carabinieri rischiano la vita la colpa è delle toghe
In un dibattito acceso, Rita Dalla Chiesa critica le scelte dei magistrati, accusandoli di bloccare le espulsioni di criminali per timori legati ai Paesi d’origine. La discussione riguarda il ruolo delle toghe e le conseguenze sulla sicurezza pubblica, evidenziando tensioni tra istituzioni e l’impatto sulla società. Un tema complesso che pone attenzione alle responsabilità e alle criticità del sistema giudiziario italiano.
Rita Dalla Chiesa a «Tivù Verità»: «I magistrati si sentono psicologi. Bloccano le espulsioni per paura dei Paesi d’origine». Clicca qui per vedere il video dell'intervista a Rita Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: “Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo. Abbiamo scelto Medici Senza Frontiere perché rischiano la vita per gli altri”: l’eredità delle Kessler
Leggi anche: Criminali o guerrieri ibridi? La vita delle cosche mafiose russe all’ombra del Cremlino
«Criminali a spasso anche se i carabinieri rischiano la vita, la colpa è delle toghe».
Carabinieri: nuovo comandante: "La priorità saranno la lotta a truffe e organizzazioni criminali" - A Cagliari ha coordinato la squadra speciale che ha riaperto l’inchiesta della strage del Sinnai, riuscendo così a far scagionare Beniamino Zuncheddu, in carcere da 33 anni per uno dei più grandi ... lanazione.it
A spasso con Daisy (1989), diretto da Bruce Beresford disponibile ora sul canale The Film Club di Prime Video! Una commovente commedia drammatica interpretata da Morgan Freeman, Jessica Tandy e Dan Aykroyd, capace di emozionare con delicatezz - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.