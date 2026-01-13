Criminali a spasso anche se i carabinieri rischiano la vita la colpa è delle toghe

In un dibattito acceso, Rita Dalla Chiesa critica le scelte dei magistrati, accusandoli di bloccare le espulsioni di criminali per timori legati ai Paesi d’origine. La discussione riguarda il ruolo delle toghe e le conseguenze sulla sicurezza pubblica, evidenziando tensioni tra istituzioni e l’impatto sulla società. Un tema complesso che pone attenzione alle responsabilità e alle criticità del sistema giudiziario italiano.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.