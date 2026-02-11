Ddl immigrazione via libera dal Cdm Dal blocco navale alle regole nei Cpr

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera un disegno di legge che cambia le regole sull’immigrazione. Il governo introduce il blocco navale e nuove norme per i centri di permanenza. Le misure puntano a controllare meglio i flussi migratori e a rafforzare la gestione dei richiedenti asilo. Ora il testo passa all’esame delle aule parlamentari.

Immigrazione, il Governo alza la Difesa: Via Libera al Blocco Navale e Nuove Regole per i Cpr. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera, 11 febbraio 2026, un disegno di legge che introduce misure significative per la gestione dei flussi migratori in Italia. Il provvedimento, che prevede dal possibile blocco navale alla revisione delle regole nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), mira a rispondere alle sfide legate alla sicurezza e al controllo delle frontiere. L'iter parlamentare è ora in corso, con la prospettiva di un acceso dibattito sulle misure introdotte. Blocco Navale e Condizioni di Emergenza.

