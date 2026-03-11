12 marzo | screening renali gratuiti a Palermo

Domani, 12 marzo 2026, al Molo Trapezoidale di Palermo si terranno screening renali gratuiti organizzati da un ente sanitario locale. L’evento coinvolgerà medici e operatori sanitari che offriranno controlli e consulenze ai cittadini interessati. L’iniziativa mira a promuovere la prevenzione e individuare eventuali problematiche renali tra la popolazione della zona. L'accesso sarà libero e aperto a tutti.

Domani, 12 marzo 2026, al Molo Trapezoidale di Palermo si svolgerà un'iniziativa sanitaria cruciale per la comunità locale. Specialisti dell'ospedale Civico offriranno screening gratuiti dedicati alla salute renale in occasione della Giornata mondiale del rene. L'evento si terrà dalle 9 alle 14 ore con l'obiettivo di prevenire la malattia renale cronica e promuovere la cultura della donazione degli organi. L'attività è curata dall'unità di Nefrologia, Dialisi e Trapianto diretta da Angelo Ferrantelli, sotto la supervisione del direttore generale Walter Messina. La presenza medica sarà fisicamente presente nei gazebo allestiti sul lungomare, offrendo colloqui diretti e misurazioni della pressione arteriosa senza alcun costo per i cittadini.