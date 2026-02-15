Tre persone hanno occupato un alloggio Acer in via Dagnini, causando il ricovero di un’anziana assegnataria. La donna, colpita da un malore, è finita in ospedale mentre gli agenti della polizia locale sono intervenuti per sgomberare l’appartamento. I tre occupanti sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.

L’anziana assegnataria finisce in ospedale e in tre occupano il suo alloggio Acer in via Dagnini. È successo nei giorni scorsi e l’abitazione è stata sgomberata dalla polizia locale, che ha denunciato i tre ‘abusivi’. Tutto è nato a seguito delle sollecitazioni di alcuni condomini, preoccupati del continuo andirivieni di personaggi equivoci nello stabile. Un via vai che viene segnalato agli agenti del reparto Sicurezza Urbana che hanno quindi predisposto un apposito servizio per controllare la situazione. Entrati nell’appartamento insieme al personale di Acer, gli agenti hanno sorpreso due uomini e una giovane, che a quanto pare erano stati fatti entrare, approfittando dell’assenza dell’intestataria, proprio dal figlio della donna che poi era stato costretto ad andarsene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occupano alloggio Acer. Denunciati

Un’anziana donna si è sentita male dopo aver scoperto di essere stata truffata nella sua stessa casa.

Questa mattina si è svolto il primo atto del procedimento contro Davide Cantone, il 34enne che il 5 novembre scorso ha dato fuoco a un alloggio Acer in via Bonazzi a Benevento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.