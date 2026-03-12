Il Tottenham posticipa la scadenza degli abbonamenti perché spera che qualcuno li rinnovi Che tenerezza

Il Tottenham ha posticipato la scadenza per il rinnovo degli abbonamenti, "per dare più tempo ai tifosi per capire in quale divisione giocherà il club", scrive il Guardian. In pratica sperano davvero che pur dopo questo sfacelo di fine stagione, qualcuno lo rinnovi per la prossima. Che tenerezza. Nelle due stagioni precedenti – spiega il giornale inglese – i tifosi hanno dovuto rinnovare l'abbonamento subito dopo l'ultima partita, ma questa volta, poiché la squadra lotta per la sopravvivenza in Premier League, hanno tempo fino al 7 giugno, due settimane dopo l'ultima partita, che si giocherà in casa contro l'Everton il 24 maggio. "Riconosciamo la gravità dell'attuale posizione in campionato della nostra squadra maschile", ha dichiarato il club in una nota.