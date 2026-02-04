Il boss di Hearts afferma che Wilson sta meglio in Scozia dopo il trasferimento al Tottenham il giorno della scadenza

Il boss dell’Hearts dice che James Wilson sta meglio in Scozia. L’attaccante di 18 anni, trasferitosi al Tottenham l’ultimo giorno di mercato, avrebbe fatto meglio a rimanere con i biancorossi, secondo Derek McInnes. Il manager scozzese pensa che il giovane attaccante avrebbe avuto più chance di giocare e crescere in Scozia, invece di finire nel settore giovanile degli Spurs. Wilson, che è stato l’unico acquisto degli inglesi a gennaio, potrebbe aver fatto una scelta diversa se avesse avuto altre possibilità.

2026-02-04 16:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Il 18enne attaccante è stato l'unico acquisto degli Spurs nelle ultime ore della finestra di mercato di gennaio Derek McInnes ritiene che James Wilson avrebbe fatto meglio a rimanere all'Hearts piuttosto che unirsi alla squadra Under 21 del Tottenham il giorno della scadenza. Il 18enne nazionale scozzese ha completato un trasferimento in prestito a sorpresa agli Spurs fino alla fine della stagione, con l'accordo che includeva un'opzione per il club della Premier League di rendere l'accordo permanente. Anche l'Arsenal aveva mostrato interesse prima che il Tottenham si muovesse in ritardo per assicurarsi la sua firma.

