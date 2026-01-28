Turci, giornalista di Dazn, commenta lo scontro tra Spalletti e Conte. “Le parole se le porta via il vento, contano i fatti”, dice. Per quanto riguarda la Juventus, pensa che sia in corsa per lo Scudetto. La discussione tra i due allenatori ha attirato l’attenzione, ma lui sottolinea che alla fine sono i risultati a fare la differenza.

Turci, giornalista di Dazn, ai microfoni di MilanNews24 ha parlato anche di Juventus e dello scontro fra Spalletti e Conte delle scorse ore. Intercettato dai microfoni di MilanNews24.com, Tommaso Turci, giornalista di Dazn, ha parlato anche di Juventus e dello scontro fra Spalletti e Conte. SCONTRO SPALLETTI CONTE – « Le polemiche e le discussioni extra-campo sono tematiche che personalmente preferisco sempre non commentare nel senso che le parole come sempre se le porta via il vento e alla fine quello che conta sono i fatti che ti danno sempre ragione. In questo momento credo che sia Spalletti che Conte stiano provando a portare quello che hanno a disposizione.

© Juventusnews24.com - Turci sullo scontro fra Spalletti e Conte: «Le parole se le porta via il vento, contano i fatti. Juve in lotta per lo Scudetto? Penso questo»

