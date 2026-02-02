Mercato Napoli l’allenatore dello Sporting spiazza tutti | le parole su Alisson Santos

L’allenatore dello Sporting ha sorpreso tutti parlando di Alisson Santos. Secondo le fonti, il Napoli avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore e il suo club. L’attaccante brasiliano dovrebbe arrivare in azzurro prima della chiusura del mercato invernale. Nei prossimi giorni si aspettano solo le ufficialità.

Alisson Santos resta il grande obiettivo delle ultime ore in casa Napoli. Stando a quanto riportato dagli esperti di mercato più autorevoli, le parti avrebbero ormai trovato l'accordo per la chiusura dell'affare: il giocatore sia accaserà alla squadra azzurra prima della fine di questa sessione invernale di calciomercato. Alisson Santos, l'allenatore dello Sporting spiazza. Eppure, c'è chi potrebbe leggere le parole di Rui Borges come non proprio combacianti con l'idea che il calciatore lascerà lo Sporting Lisbona nelle prossime ore. L'allenatore della squadra, portoghese, infatti, ha risposto così interrogato su Alisson Santos e sul futuro del giocatore.

