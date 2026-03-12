Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dallo Stato il ministro Giuli | Rinascerà come una fenice

Il Teatro Sannazaro di Napoli, bruciato da un incendio all’alba del 17 febbraio, sarà acquistato dallo Stato. Il ministro ha annunciato che l’edificio passerà sotto il controllo pubblico e che ne prenderà in carico la gestione. La struttura, danneggiata dall’incendio, sarà riqualificata e resa fruibile nuovamente alla città.

Il Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio divampato all’alba del 17 febbraio scorso, diventerà patrimonio dello Stato. L’annuncio è arrivato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, al termine di un vertice che si è svolto negli uffici della Prefettura del capoluogo campano. L’obiettivo è duplice: acquisire l’edificio storico e garantire la continuità della stagione teatrale, individuando nel frattempo uno spazio alternativo dove proseguire gli spettacoli, ipotesi che potrebbe concretizzarsi anche all’interno del Palazzo Reale di Napoli. All’incontro hanno partecipato il prefetto Michele di Bari, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco Gaetano Manfredi, oltre ai proprietari dell’immobile di via Chiaia e ai gestori del teatro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro GiuliLo ha annunciato il Ministro Alessandro Giuli dopo la riunione di quest'oggi in Prefettura con i proprietari del Teatro distrutto da un incendio a...

Il Mic acquisterà il Teatro Sannazaro distrutto dall’incendio, l’annuncio di Giuli: «Rinascerà come una fenice»Diventerà patrimonio dello Stato il teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio all’alba del 17 febbraio scorso.

Altri aggiornamenti su Teatro Sannazaro

Temi più discussi: Il teatro Sannazaro sarà acquistato dallo Stato; Rogo del Sannazaro, l'annuncio di Giuli; Giuli: Il Mic acquisirà i locali del teatro Sannazaro di Napoli. E la stagione intanto prosegue a Palazzo Reale; Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro Giuli.

Sannazaro, dopo il rogo la mossa del ministro: lo Stato compra il teatroL'unione fa la forza e quando le Istituzioni lavorano in sinergia - e mettono da parte le appartenenze politiche - i risultati arrivano: «Il Mic acquisirà i locali dello ... ilmattino.it

Sannazaro, Giuli: Il teatro sarà acquistato dal MicIl Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in un incontro in prefettura. Occorre garant ... napolivillage.com

L'annuncio del ministro Giuli Il teatro Sannazaro sarà "acquisito dal ministero della Cultura", cosa accadrà facebook

Il Teatro Sannazaro rinascerà come una fenice: il Ministero della Cultura sarà capofila nell’acquisizione e nel rilancio del teatro. Insieme alle istituzioni garantiremo continuità alla grande famiglia del Sannazaro e alla sua comunità. x.com