Il Mic acquisterà il Teatro Sannazaro distrutto dall’incendio l’annuncio di Giuli | Rinascerà come una fenice

Il Mic ha deciso di acquistare il Teatro Sannazaro di Napoli, danneggiato da un incendio all’alba del 17 febbraio. L’annuncio è stato dato dal ministro, che ha dichiarato che il teatro rinascerà come una fenice. L’edificio, ora di proprietà dello Stato, sarà soggetto a interventi di recupero e restauro. La decisione riguarda la gestione futura dell’immobile nel centro cittadino.

Diventerà patrimonio dello Stato il teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio all'alba del 17 febbraio scorso. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice in prefettura nel capoluogo campano, che « il Mic acquisterà lo stabile » e «darà continuità alla stagione teatrale». Il teatro di via Chiaia, di proprietà dell'attrice Laura Sansone, nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo De Filippo, è stato completamente distrutto dalle fiamme circa un mese fa. Per Giuli, i proprietari «non stanno vendendo delle ceneri – dichiara -. Il ministero sta acquistando un blasone, un posto che ha un'anima, un'anima che benché sia ferita è viva.