Intitolare il Teatro del Maggio a Vittorio Gui rappresenta un omaggio a un maestro fondamentale nella storia musicale italiana. Questa serata si distingue per l’attenzione rivolta a una figura che ha contribuito in modo determinante alla crescita culturale del nostro territorio. Vittorio Gui, che ho avuto il privilegio di conoscere all’inizio della mia carriera, ha creato nel 1928 l’Orchestra stabile fiorentina e il festival, fondamentali per il nostro patrimonio musicale.

"Questa serata è molto particolare perché è dedicata a un grandissimo maestro: se il grande maestro Vittorio Gui (foto), che ho avuto l’onore di frequentare e di conoscere all’inizio della mia carriera qui al Maggio Musicale Fiorentino, non avesse nel 1928 creato l’Orchestra stabile fiorentina e il coro, e qualche anno dopo il festival, che è diventato uno dei festival più importanti al mondo, noi, voi, non saremmo qui oggi. Ma perché il teatro di Firenze non è dedicato a Vittorio Gui? La prossima volta che io vengo qui, torno solo se il teatro si chiama Vittorio Guidi, altrimenti no". Lo ha detto il Maestro Riccardo Muti, al termine del concerto di venerdì sera al Teatro del Maggio di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

