Muti | Intitolate il Teatro del Maggio a Vittorio Gui Altrimenti non ci tornerò

Firenze, 20 dicembre 2025 – “Torno qui solo se il teatro si chiama Vittorio Gui ”. Così Riccardo Muti al termine del concerto di venerdì sera (19 dicembre) al Teatro del Maggio di Firenze, serata dedicata proprio a Gui, il creatore del Maggio Musicale Fiorentino. “Questa serata – ha detto Muti – è molto particolare perché è dedicata a un grandissimo maestro: se il grande maestro Vittorio Gui, che ho avuto l'onore di frequentare e di conoscere all'inizio della mia carriera qui al Maggio Musicale Fiorentino, non avesse nel 1928 creato l'Orchestra stabile fiorentina e il coro, e qualche anno dopo il festival, che è diventato uno dei festival più importanti al mondo, noi, voi, non saremmo qui oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
