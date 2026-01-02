Caso Alfonso Signorini parla Antonio Medugno | Non sono mai andato a letto con lui ho gestito male la situazione e fatto poi quattro anni di terapia

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso la sua versione dei fatti riguardo al caso Alfonso Signorini. In un video social, Medugno ha spiegato di aver gestito male la situazione, precisando di non aver mai avuto rapporti con Signorini e di aver subito manipolazioni da parte del suo manager. Dopo aver denunciato il conduttore, ora indagato, Medugno ha parlato della sua esperienza e delle conseguenze di quegli eventi.

L'ex concorrente del Grande fratello dopo aver denunciato il conduttore (ora indagato) per violenza sessuale e estorsione ha raccontato la sua verità in un video social: «Sono stato manipolato dal mio manager di allora. Il mio errore? Ho lasciato spazio a quell'ambiguità che non avrei mai dovuto accettare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caso Alfonso Signorini, parla Antonio Medugno: «Non sono mai andato a letto con lui, ho gestito male la situazione e fatto poi quattro anni di terapia» Leggi anche: Caso Signorini, parla Antonio Medugno: "Non ci sono mai andato a letto, sono andato a casa sua perché manipolato dal mio ex manager, scelta ingenua" Leggi anche: Caso Signorini, parla Medugno: “Mai andato a letto con lui, ero manipolato dal mio manager” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caso Signorini, gli avvocati al contrattacco: “Zero preoccupazioni, Alfonso è tranquillo”; Caso Corona-Signorini, l'avvocato del conduttore: È dispiaciuto per la montagna di fango, ma ristabilirà la verità dei fatti. Emergeranno elementi nuovi e sorprendenti»; Fabrizio Corona: Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini; Alfonso Signorini rompe il silenzio (la sera della Vigilia). L'avvocato: Rammaricato da quanto succede, ma ci sono elementi nuovi e sorprendenti. Caso Signorini, parla Medugno: "Ecco perché non ho denunciato prima" - Il tutto è nato dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona in un episodio del suo podcast, “Falsissimo“, e la denu ... notizie.it

Caso Medugno–Signorini, la controreplica: "Non è gossip, ma una vicenda penale" - Il confronto tra le parti sul caso che coinvolge Alfonso Signorini e Antonio Medugno si fa sempre più acceso. comingsoon.it

Caso Signorini, parla l’avvocato: “Non siamo affatto preoccupati, il querelante si faceva avanti” - Parla Domenico Aiello, l’avvocato di Alfonso Signorini: “Si sente profondamente sereno ed è assolutamente fiducioso” ... dilei.it

Il caso che coinvolge Alfonso Signorini, fatto emergere dal “re dei paparazzi” Fabrizio Corona attraverso il format Falsissimo: cosa è emerso finora, cosa viene contestato e quali passaggi restano ancora da chiarire - facebook.com facebook

Alfonso Signorini è indagato. L'auto-sospensione da Mediaset e i due avvocati per difendersi dal caso Grande Fratello smosso da Corona x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.