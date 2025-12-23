Natale al ProvoCult CLab di San Giovanni Rotondo | il programma degli eventi

23 dic 2025

Scopri il programma degli eventi natalizi organizzati dall’associazione Prov.Cult APS di San Giovanni Rotondo presso il Provo.Cult C.Lab. Una serie di iniziative pensate per coinvolgere la comunità e vivere insieme lo spirito del Natale in un ambiente accogliente e rispettoso. Di seguito, le principali attività previste per il periodo festivo.

Al via la programmazione natalizia degli eventi dell’associazione Prov.Cult APS di San Giovanni Rotondo. Si parte con il tradizionale scambio di auguri di giovedì 25 dicembre al ritmo del dj set natalizio targato Paolo Loungebeat e Jatrus. Sabato 27 dicembre continua invece la collaborazione di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

