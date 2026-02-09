Mafia in Sicilia | il Procuratore di Caltanissetta spiega strategie e nuove dinamiche alla commissione antimafia
Martedì 10 febbraio il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, parlerà davanti alla commissione antimafia a Roma. De Luca illustrerà le strategie delle forze dell’ordine e le nuove dinamiche che coinvolgono la mafia in Sicilia. L’audizione, molto attesa, punta a fare il punto sulla situazione attuale e sui rischi emergenti sul territorio.
L’audizione del Procuratore della di Caltanissetta, Salvatore De Luca, sarà ascoltato martedì 10 febbraio dalla commissione parlamentare antimafia a Roma. L’audizione, proseguimento di un precedente confronto, si svolgerà nell’aula del V piano di palazzo San Macuto a partire dalle ore 12 e sarà trasmessa in diretta webtv, fornendo un’importante occasione di approfondimento sulle indagini e le strategie di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia. La convocazione del magistrato giunge in un momento delicato per la lotta alla mafia, con nuove sfide che emergono costantemente e la necessità di un impegno costante da parte delle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Caltanissetta Mafia
**Borsellino: Procuratore Caltanissetta, 'dossier mafia e appalti una delle concause strage'**
Il procuratore di Caltanissetta all'Antimafia: l'inchiesta sugli appalti «concausa» della morte di Borsellino. Lui e Falcone erano isolati
Il procuratore di Caltanissetta ha rivelato all'Antimafia come l'inchiesta sugli appalti abbia rappresentato una delle cause della morte di Borsellino, evidenziando l'isolamento di Falcone e Borsellino.
Ultime notizie su Caltanissetta Mafia
Argomenti discussi: Omicidio, armi e mafia in Sicilia: due stranieri espulsi, ecco i numeri del fenomeno; Palermo Requiem. Quelle vittime di mafia in cerca di pace; Mafia, condanne definitive per il business della marijuana: scattano 10 arresti tra Caltanissetta e Palermo CLICCA PER IL VIDEO; Anche la Sicilia nei file di Epstein.
Omicidio, armi e mafia in Sicilia: due stranieri espulsi, ecco i numeri del fenomenoOmicidio doloso, occultamento di cadavere, associazione mafiosa, armi e violenze. È il pesantissimo bilancio criminale dei due stranieri espulsi nelle ultime ore dalla Sicilia dopo aver scontato le c ... blogsicilia.it
Morto a 96 anni il giudice Corrado Carnevale, processato per mafia e assoltoPassò alla storia con il soprannome ammazzasentenze. Presidente di sezione di Cassazione, era originario di Licata ... rainews.it
Anche la Sicilia nei file di Epstein #Epstein #File #Mafia facebook
