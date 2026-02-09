Mafia in Sicilia | il Procuratore di Caltanissetta spiega strategie e nuove dinamiche alla commissione antimafia

Martedì 10 febbraio il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, parlerà davanti alla commissione antimafia a Roma. De Luca illustrerà le strategie delle forze dell’ordine e le nuove dinamiche che coinvolgono la mafia in Sicilia. L’audizione, molto attesa, punta a fare il punto sulla situazione attuale e sui rischi emergenti sul territorio.

L’audizione del Procuratore della di Caltanissetta, Salvatore De Luca, sarà ascoltato martedì 10 febbraio dalla commissione parlamentare antimafia a Roma. L’audizione, proseguimento di un precedente confronto, si svolgerà nell’aula del V piano di palazzo San Macuto a partire dalle ore 12 e sarà trasmessa in diretta webtv, fornendo un’importante occasione di approfondimento sulle indagini e le strategie di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia. La convocazione del magistrato giunge in un momento delicato per la lotta alla mafia, con nuove sfide che emergono costantemente e la necessità di un impegno costante da parte delle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caltanissetta Mafia

Il procuratore di Caltanissetta ha rivelato all'Antimafia come l'inchiesta sugli appalti abbia rappresentato una delle cause della morte di Borsellino, evidenziando l'isolamento di Falcone e Borsellino.

Ultime notizie su Caltanissetta Mafia

