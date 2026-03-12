Il sogno della vita su Titano si infrange | nuovo studio della NASA smonta la teoria più affascinante

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno condotto un esperimento per testare una teoria sulla possibilità di vita su Titano. La ricerca si concentra su specifici processi chimici e ambientali che potrebbero sostenere forme di vita nel satellite di Saturno. I risultati dello studio hanno smontato la teoria più discussa in merito.

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno messo alla prova la più affascinante teoria legata alla vita su Titano con un esperimento. I risultati riducono sensibilmente le speranze di trovare forme di vita aliena nei laghi di metano, abbondanti sulla luna di Saturno.