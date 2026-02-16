Il nuovo sorprendente studio che predice la durata della vita
Un nuovo studio rivela che i geni influenzano in modo sorprendente la durata della vita, e questa scoperta potrebbe cambiare il modo in cui valutiamo la salute. La ricerca ha analizzato i dati di migliaia di persone, trovando un collegamento diretto tra specifiche varianti genetiche e la longevità. Questo risultato apre nuove possibilità per sviluppare test che prevedano quanto a lungo si può vivere.
Una delle più frequenti e antiche domande dell'uomo è sapere quanto potrà vivere. La risposta è impossibile e soprattutto imprevedibile viste le infinite variabili dell'esistenza. Esiste, però, un nuovo studio pubblicato su Science che offre una risposta inaspettata e sorprendente sulla durata della vita. Questa ricerca ha analizzato alcuni dati legando genetica, invecchiamento e mortalità, scoprendo che la genetica ha un ruolo molto più grande di quello che si possa pensare nel determinare quanto sarà lunga la vita. Oltre la metà della variabilità nella durata della vita è legata a fattori ereditari.
