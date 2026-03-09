Nel finale della partita scudetto, al minuto 94, si verifica un episodio decisivo. Una palla si muove nell’area di rigore e un giocatore dell’Inter viene coinvolto in un contrasto. Durante l’azione, un braccio si allarga rispetto al corpo, attirando l’attenzione. La decisione dell’arbitro di non concedere il rigore suscita discussioni e mette in discussione le interpretazioni ufficiali.

Minuto 94’ della sfida scudetto. Una palla che vaga in area di rigore. Un braccio che si allarga in maniera incongrua rispetto al corpo. Il tocco netto, magari ininfluente per l’azione, ma impossibile da non vedere al Var. Insomma, l’occasione ideale per la Marotta League di indirizzare il derby di Milano e l’ intero campionato, in questo caso senza nemmeno destare troppi sospetti visto che nessuno avrebbe potuto dire nulla contro l’eventuale rigore. Solo che la Marotta League, semplicemente, non esiste. O quantomeno sta perdendo colpi. L’epilogo concitato di Milan-Inter, con i nerazzurri che si sentono penalizzati dalla scelta di Doveri &C. (peggio di lui, il Var Abisso ), smonta una volta per tutte l’ assurdo teorema del gran burattinaio Marotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Segnali di crisi della Marotta League: il rigorino non dato all’Inter smonta la teoria del complotto

