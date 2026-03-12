Il sindaco con gli studenti del Bonifazi-Corridoni

Il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha incontrato gli studenti del liceo Bonifazi-Corridoni durante un evento organizzato nella scuola. All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore ai servizi sociali Sonia e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’incontro ha visto una discussione tra amministratori e studenti su questioni legate alla vita scolastica e alle attività del territorio.

Il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, insieme con l'assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini, ha fatto visita martedì mattina all' istituto Bonifazi-Corridoni di Civitanova, dove ha incontrato la dirigente scolastica Angela Fiorillo e gli studenti della classe 4AGr dell'indirizzo grafica e comunicazione. L'incontro, infatti, si inserisce nel percorso di collaborazione avviato ormai da tre anni tra l'amministrazione di Porto Recanati e l'istituto civitanovese, che vede gli allievi impegnati nella realizzazione del manifesto dedicato alla " Pedalata della Liberazione ", l'iniziativa organizzata dal Comune in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile.