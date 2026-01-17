Scuola Corridoni i genitori rispondono al sindaco | Stop alla paura il nostro ricorso è solido

I genitori della scuola Corridoni rispondono alle dichiarazioni del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, dopo l’ordinanza del Tar riguardante la scuola di Ponte Chiasso. In una nota, ribadiscono la solidità del loro ricorso e chiedono di superare le paure, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo per la tutela degli studenti. La posizione dei genitori evidenzia la volontà di dialogo e rispetto delle procedure legali in corso.

Arriva una presa di posizione netta e articolata da parte dei genitori ricorrenti della scuola Corridoni, dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì sera dal sindaco di Como Alessandro Rapinese a Espansione Tv, all’indomani dell’ordinanza del Tar sulla scuola di Ponte Chiasso. Un comunicato lungo e strutturato, diffuso per “ristabilire chiarezza nei confronti della cittadinanza” e respingere quella che viene definita una narrazione fuorviante. I genitori contestano apertamente l’idea che la decisione sulla scuola di Ponte Chiasso possa essere estesa automaticamente anche alla Corridoni. “Le affermazioni secondo cui ‘la politica ha già deciso’ e secondo cui la stessa sorte sarebbe segnata anche per la Corridoni non hanno alcun fondamento giuridico e rappresentano, di fatto, un tentativo di influenzare l’opinione pubblica generando sfiducia e rassegnazione”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

