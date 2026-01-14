Torna il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia
Dal 7 al 15 febbraio 2026 si svolgerà a Venezia il XVII Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale. L'evento, dedicato ai giovani partecipanti provenienti da diversi Paesi, offre un’occasione di incontro e scambio culturale attraverso attività artistiche e creative. La manifestazione si svolge nel contesto della storica Biennale, promuovendo valori di inclusione e partecipazione giovanile in un ambiente ricco di tradizione e innovazione.
Si terrà da sabato 7 a domenica 15 febbraio 2026 il 17. Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia. Ca’ Giustinian, per l’occasione, si trasformerà ne “La casa delle creatività” e aprirà alle tematiche della sfida sportiva e della tradizione. Il programma è rivolto alle scuole. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
