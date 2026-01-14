Torna il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia

Dal 7 al 15 febbraio 2026 si svolgerà a Venezia il XVII Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale. L'evento, dedicato ai giovani partecipanti provenienti da diversi Paesi, offre un’occasione di incontro e scambio culturale attraverso attività artistiche e creative. La manifestazione si svolge nel contesto della storica Biennale, promuovendo valori di inclusione e partecipazione giovanile in un ambiente ricco di tradizione e innovazione.

