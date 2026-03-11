Miu Miu ha reintrodotto il cerchietto a zig zag, un'icona degli anni '90. La revival di questo accessorio si inserisce in una tendenza di ritorno agli stili di quel decennio. Il cerchietto è tornato a essere protagonista, portando con sé un richiamo nostalgico e un tocco di originalità agli outfit contemporanei. La scelta di riproporlo riguarda un pubblico appassionato di moda vintage.

L'ultimo decennio del XX secolo, manca a molti e pur di rivivere in qualche modo il mood, siamo disposti a risponverare qualsiasi cosa. Cosa consacrata anche da Miuccia Prada che, con la sfilata di Miu Miu per l'Autunno-inverno 202627 a Parigi, non solo ha riportato in passerella due icone degli anni '90 come Gillian Anderson e Chloë Sevigny, ma ha deciso che questo è il momento giusto per ritornare a indossare il cerchietto a zig-zag. Lunghi, corti, lisci, spettinati: il cerchietto a zig zag, secondo Miuccia sta bene a tutti, senza distinzione. Poco importa l'età, il genere o la face shape, la cosa importante è fare proprio l'accessorio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il cerchietto a zig zag, icona anni '90, ritorna grazie a Miu Miu

