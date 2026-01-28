Morte Davide Borgione l'automobilista che lo ha travolto | L'ho visto andare a zig-zag poi ho sentito un dosso

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha raccontato di non aver visto il ragazzo in bicicletta andare a zig-zag. Secondo la sua versione, ha sentito un dosso e si è accorto troppo tardi di averlo travolto. La scena è ancora confusa e gli investigatori cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L'automobilista che avrebbe travolto Davide Borgione ha raccontato agli investigatori di non essersi accorto di aver urtato con la sua vettura il 19enne in bicicletta. Il giovane è stato derubato da altre due persone, due 20enni, arrivati poco dopo sul luogo del sinistro.

