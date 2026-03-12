Il riconoscimento dell’assessore Carità alle campionesse capeggiate da Federica Ghirardini FlyGym premiati atleti e staff

L’assessore allo Sport ha incontrato nel pomeriggio di martedì le atlete della FlyGym e il loro staff nel palazzo municipale. Durante l’incontro, è stato riconosciuto ufficialmente il merito delle campionesse, guidate da Federica Ghirardini, per i risultati raggiunti. L’appuntamento ha visto la partecipazione di vari rappresentanti della squadra e del settore sportivo locale.

Accolta nel pomeriggio di martedì in palazzo municipale dall'assessore allo Sport Francesco Carità, l'atleta e coach della squadra agonistica FlyGym di Ferrara, Federica Ghirardini, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Masters Professional al World Art Pole Spain 2025, andato in scena a Jaen, in Andalucia, il 31 maggio dello scorso anno, accompagnata da altre campionesse e atleti di questa specialità sportiva acrobatica. FlyGym è una realtà sportiva ferrarese di ottimo livello, all'avanguardia e ai vertici del movimento nazionale ed internazionale nella Pole and Aerial Dance, disciplina sportiva in rapida crescita che trova consensi a livello trasversale.