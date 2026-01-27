Da Cammarata alle Olimpiadi | Federica Carità nel team sanitario di Milano-Cortina

La partecipazione di Federica Carità nel team sanitario di Milano-Cortina dimostra come un percorso radicato nel territorio possa portare a grandi traguardi internazionali, come le Olimpiadi. Un esempio di dedizione e professionalità nel settore sanitario, che evidenzia la crescita delle competenze e delle opportunità legate agli eventi sportivi di rilevanza mondiale.

La fisiatra agrigentina selezionata per lo staff medico dei Giochi invernali. Sarà operativa al Policlinico olimpico di Bormio durante le gare di sci alpino maschile: "Un grande onore rappresentare la mia terra" Un percorso professionale che dal territorio arriva fino a uno dei palcoscenici sportivi più importanti al mondo. Federica Carità, fisiatra originaria di Cammarata, è stata selezionata per far parte del team sanitario dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un incarico di alto profilo che riconosce competenze e percorso maturati nella sanità pubblica. Dirigente medico dell’Asp di Caltanissetta, Carità sarà impegnata al Policlinico olimpico di Bormio, struttura di riferimento per le competizioni di sci alpino maschile allo Stelvio Ski Centre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

