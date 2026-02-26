Nella passata stagione sportiva hanno collezionato una serie di importanti successi in ambito nazionale. Sono i due nuotatori ferraresi Luca e Matilde Desiderio, della SSD Nuova Sportiva, che, nel pomeriggio di martedì hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell’ amministrazione comunale di Ferrara, consegnato dall’assessore comunale allo Sport Francesco Carità nel corso di un incontro nella residenza municipale. Ai ragazzi sono giunte le congratulazioni dell’assessore per gli importanti risultati raggiunti: "Matilde e Luca – ha detto Carità – sono atleti di massimo livello, due protagonisti dello sport ferrarese di cui andare fieri. A loro va il nostro augurio di proseguire su questa strada, con l’impegno e la determinazione che li ha contraddistinti fin qui". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il riconoscimento consegnato dall’assessore Carità. Luca e Matilde Desiderio in Comune. Un premio ai campioni del nuoto

