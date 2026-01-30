la goldengas torna sul parquet e ospita il gualdo tadino

La Goldengas torna a giocare in casa dopo una settimana di pausa e ospita il Gualdo Tadino per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale. La squadra di Senigallia, reduce dalla sconfitta che l’ha fatta scendere al sesto posto, vuole riprendere il ritmo e fare risultato davanti ai propri tifosi. Intanto, Jesi scende in campo in trasferta a Vasto, cercando punti importanti per risalire nella classifica.

Fine settimana in B Interregionale con la terza giornata di ritorno e Goldengas Senigallia di nuovo in casa dopo il riposo della settimana scorsa che l’ha fatta scendere dal quinto al sesto posto, scavalcata dal Bisceglie, ora ovviamente con un match in più; sempre settima invece la Pallacanestro Jesi che gioca invece in trasferta a Vasto. Entrambe in campo domenica alle ore 18. Senigallia ospita un Gualdo Tadino decisamente rilanciato nelle ultime settimane: gli umbri sono neopromossi e per questo hanno grande entusiasmo, come si è visto nel match di andata a Gualdo, vinto con sofferenza dalla Goldengas 86-82 in un palazzetto pieno: poi però nel corso del torneo Gualdo ha faticato finendo in zona retrocessione prima di risalire nelle ultime giornate in cui appare decisamente in forma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

