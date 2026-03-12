Il primo look premaman di Rose Villain | annuncia la gravidanza in tutina bianca e con i denti gioiello

Rose Villain ha annunciato di essere incinta attraverso il video del suo nuovo singolo, Tutto Luce, in cui mostra un pancione evidente. In occasione di questa novità, ha anche sfoggiato il suo primo look premaman, indossando una tutina bianca e denti gioiello. La cantante ha condiviso l’immagine senza ulteriori dettagli, lasciando spazio alla sorpresa per i suoi fan.

