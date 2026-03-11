Rose Villain è incinta | su Instagram il video con Sixpm che annuncia la gravidanza

Su Instagram, Rose Villain ha condiviso un video insieme al marito Sixpm in cui annuncia la gravidanza, mostrando un momento intimo e affettuoso. La cantante ha deciso di comunicare la notizia attraverso le immagini, senza rivelare ulteriori dettagli, e il video ha subito attirato l’attenzione dei follower. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sui social network, lasciando spazio ai commenti e agli auguri.

Rose Villain è incinta e a scelto di annunciarlo nel modo più dolce, pubblicando un video tenerissimo su Instagram insieme al marito Sixpm. Rose Villain è incinta: l'annuncio in un video Instagram. Nel video apparso sul profilo Instagram della cantante vediamo Rose Villain su una spiaggia. L'artista indossa una tutina che mette e in evidenza il pancione e canta felice un brano dedicato molto probabilmente al bimbo in arrivo. Le immagini raccontano la scoperta della gravidanza, l'emozionante abbraccio con il marito Sixpm, emozionato all'idea di diventare papà, ma anche la reazione di parenti e amici di fronte alla notizia.