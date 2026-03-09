Affari Tuoi la Rai rimuove il post piccante su Martina Miliddi | gaffe dopo l’8 marzo

Dopo l’8 marzo, Affari Tuoi ha eliminato un post considerato “piccante” su Martina Miliddi. La trasmissione, molto seguita in Italia, era finita al centro di discussioni sui social per quella pubblicazione. La decisione di rimuoverlo è stata comunicata ufficialmente dalla Rai, che ha scelto di eliminare il contenuto dopo le polemiche generate.

Affari Tuoi è una delle trasmissioni più viste in Italia ed è dunque normale che si ritrovi spesso sotto analisi. Al di là del discorso ascolti e della sfida a distanza con La Ruota della Fortuna, a spingere molti utenti a commentare il game show di Rai 1, non sempre positivamente, è anche la scelta di aggiungere la ballerina Martina Miliddi. Serviva una figura femminile che potesse contribuire a tenere viva l'attenzione, secondo la produzione. La risposta a Samira Lui, di fatto, secondo un ragionamento che fa tanto anni '90. Come se non bastasse la "grande idea" di aumentare gli ascolti grazie a uno stacchetto spesso sensuale, qualcuno ha ben pensato di osare con un post a dir poco discutibile, rapidamente cancellato.