Primarie del centrosinistra al via scelte le sedi dove si svolgeranno le elezioni

Il Comitato organizzatore ha definito le sedi dove si svolgeranno le elezioni primarie del centrosinistra per la selezione del candidato sindaco di Reggio Calabria nel 2026. Elezioni che si terranno nella giornata unica del 15 marzo a partire dalle ore 9 e in continuità fino alle ore 20. Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano già compiuto 16 anni, muniti di documento ufficiale che riporti la residenza nel Comune di Reggio Calabria, previa sottoscrizione della Carta dei valori del centrosinistra reggino e versamento del contributo minimo di un euro.Gli elettori votanti dovranno recarsi nelle sedi dei seggi coerentemente all’indirizzo di residenza riportato nel documento da esibire prima del voto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Sfida a tre per la candidatura a sindaco tra Domenico Donato Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca. Si vota dalle 9 alle 20, ammessi anche i sedicenni

Voto aperto ai cittadini dai 16 anni, con contributo minimo di 1 €; seggi distribuiti in tutta la città per favorire la massima partecipazione

Sfida a colpi di fioretto per i protagonisti delle primarie che animano il dibattito in città e accendono la campagna elettorale del centrosinistra. Sullo sfondo Anna Nucera e Saverio Pazzano.

