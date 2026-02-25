Comunali primarie al via per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra | l' invito al voto

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi all’ubicazione dei seggi e alle modalità operative di voto di domenica 15 marzo "Le primarie - si legge in una nota - rappresentano uno strumento di democrazia partecipata e trasparente, attraverso cui affidare direttamente ai cittadini la responsabilità di indicare la guida della coalizione. In una fase storica segnata da sfiducia e distanza dalla politica, il centrosinistra sceglie la strada del coinvolgimento, della condivisione e del confronto aperto. Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età e siano residenti nel Comune di Reggio Calabria. La scelta di aprire il voto anche ai più giovani testimonia la volontà di costruire un progetto che guardi al futuro della città, valorizzando energie nuove, competenze e idee. Reggio Calabria ha bisogno di una visione chiara, di una guida autorevole e di una coalizione larga, capace di rimettere al centro sviluppo, coesione sociale, diritti e qualità della vita". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Messina, centrosinistra a confronto: verso un accordo per le Comunali e la scelta del candidato sindaco.Il centrosinistra di Messina si riunisce domani sera alle 19:30 nella sede del Partito Democratico, dopo settimane di discussioni, per concordare la candidatura sindaco e definire le strategie per le prossime elezioni comunali.

Il candidato sindaco del centrosinistra Costantini sul ritorno al voto: "Masci ha fallito, dovrebbe dimettersi"Il candidato sindaco del centrosinistra, Costantini, commenta il ritorno al voto dopo l’annullamento delle elezioni in 23 sezioni, deciso dal Consiglio di Stato.

Temi più discussi: IO NON MI RIFIUTO, al via la terza edizione del concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado; Il Progetto Gentilezza 2026 riparte dalla scuola Negri: al via la consegna di 1200 libri agli alunni della primaria; Primarie e Comunali, Canale scalpita: La città ha bisogno di poche semplici cose, ma dobbiamo avere la capacità di programmarne il futuro · ilreggino.it; Primarie tra certezze e sorprese, le ipotesi interne ai partiti sui candidati.

Taggia, via al progetto di educazione alimentare nelle scuole primarie e dell’’infanziaHanno aderito al progetto di educazione alimentare 10 classi della scuola primaria Pastonchi, per un totale di 199 alunni; tre classi della scuola primaria Mazzini, 58 alunni; 10 classi della ... rivieratime.news

Cure primarie. Stop a divisioni. Al via il primo accordo federativo tra Pediatri e MmgAbbiamo avviato un progetto scientifico sulle problematiche legate alla salute sessuale delle famiglie, ha quindi aggiunto Mele: Dalle malattie sessualmente trasmesse alle disfunzioni della sfera ... quotidianosanita.it

Comunali a Reggio, fissato il termine per le candidature alle primarie del Centrosinistra x.com

Reggio va al voto, tra primarie tardive e funivia. Cosa partorirà la montagna Il giudizio, mai tenero, di Pino Caminiti sulle manovre di centrodestra e centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali https://gazzettadelsud.it/p=2173928 - facebook.com facebook