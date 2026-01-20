Arrestato l’editore de Il Cittadino di Monza e Brianza | frode fiscale con corsi di formazione inesistenti

La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha disposto l’arresto di Davide Erba, editore de “Il Cittadino”, nell’ambito di un’indagine per frode fiscale. L’operazione riguarda presunte irregolarità legate a corsi di formazione inesistenti, che avrebbero generato indebiti vantaggi fiscali. L’indagato, 45 anni, è coinvolto in un procedimento che evidenzia possibili illeciti nel settore dell’editoria e della formazione professionale.

Maxi frode da 4 milioni: disposto l’arresto dell’editore de “Il Cittadino” di Monza e Brianza, ma è a DubaiLa procura ha disposto l’arresto dell’editore Davide Erba, proprietario del giornale “Il Cittadino” di Monza e Brianza, per una frode fiscale superiore a 4 milioni di euro.

