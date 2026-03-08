Lucio Corsi Volevo essere strano | la storia del cantante nel nuovo libro di Donato Zoppo – L’estratto in esclusiva

In libreria da un anno dopo il suo successo a Sanremo, il libro di Donato Zoppo racconta la vita di Lucio Corsi, il cantante noto per il suo stile originale. L’opera si concentra sulla sua carriera e sui momenti chiave, offrendo un’analisi approfondita della sua musica e delle sue scelte artistiche. L’estratto pubblicato in esclusiva permette di conoscere alcuni dettagli della sua storia e della sua personalità.

Un excursus nella storia vita e nella produzione del cantautore glam rock di Val di Campo di Vetulonia, nell’ultima fatica letteraria del critico musicale Donato Zoppo per Compagnia editoriale Aliberti In libreria a un anno dal grande successo sanremese, “Lucio Corsi. Volevo essere strano” è l’ultima fatica letteraria del critico musicale Donato Zoppo. Con la prefazione di Francesco Bianconi dei Baustelle, il libro, uscito per Compagnia editoriale Aliberti – la copertina è illustrata da Alessio Vitelli –, si colloca nello scaffale delle biografie musicali come “CSI. È stato un tempo il mondo”, “Eroi nel vento. Quarant’anni di Desaparecido dei Litfiba” e “Lucio Battisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gossip su Lucio Corsi, il cantante “è innamorato”, chi è la modella Cloe Simoncioni e presunta fidanzataA rivelare il gossip sulla vita sentimentale di Lucio Corsi ci pensa Chi Magazine con la rubrica curata da Giuseppe Candela.

Volevo essere strano: il viaggio visionario di Lucio Corsi diventa un libroDalla Maremma all’Europa, passando per Sanremo e un immaginario fatto di astronavi, dinosauri e facce pittate di bianco. È il viaggio di Lucio Corsi, cantautore diventato negli ultimi anni un vero ido ... corrieredimaremma.it

Targa Tenco a Lucio Corsi per 'Volevo essere un duro'Volevo essere un duro, di Lucio Corsi, è il Miglior album in assoluto e la Migliore canzone singola secondo la giuria, scelta dal Club Tenco, formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori, ... ansa.it

Rai5. . "Ci vediamo da Lucio", la quarta edizione di "Ciao - Rassegna Lucio Dalla", un viaggio musicale unico dentro gli spazi più intimi della casa di Lucio Dalla, su #Rai5 stasera #4marzo alle 22.45. Tra gli ospiti Lucio Corsi che ha scelto di cantare "Angeli". - facebook.com facebook

Ditemi cosa capirà di noi l’Europa se a Eurovision arriva una volta Lucio Corsi e la volta dopo Sal Da Vinci x.com