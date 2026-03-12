Un gesto di memoria e solidarietà coinvolge la comunità sannita, che si unisce per ricordare Andrea Goglia, definito “il più forte di tutti noi”. La raccolta fondi viene promossa per sostenere la famiglia dell’uomo, scomparso recentemente. L’iniziativa mira a raccogliere fondi e a mantenere vivo il ricordo di Andrea tra amici, conoscenti e cittadini. La comunità si mobilita per onorare la sua memoria.

Tempo di lettura: 4 minuti Un gesto di memoria e solidarietà per ricordare Andrea Goglia. Nelle scorse ore la pagina Instagram Info Difesa ha dedicato un lungo post al giovane di 20 anni scomparso il mese scorso a Vitulano, raccogliendo le parole e l’affetto dei compagni con cui aveva condiviso l’esperienza militare. Nel messaggio pubblicato ieri sui social, Andrea viene ricordato come un ragazzo determinato e pieno di energia, ammirato dai commilitoni che avevano condiviso con lui il percorso di addestramento al RAV. “Era il più forte del nostro corso in ogni disciplina”, raccontano, sottolineando la sua costanza negli allenamenti e la capacità di motivare tutti a superare i propri limiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il più forte di tutti noi”: il ricordo del sannita Andrea e la raccolta fondi per la famiglia

