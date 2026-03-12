Il Piccolo Principe Dal libro al palco

Il Piccolo Principe, il celebre libro, sarà rappresentato in uno spettacolo che debutta al Teatro Verdi di Firenze. La produzione sarà in scena da domani a domenica, con spettacoli alle 20:45, sabato anche alle 16:45 e alle 20:45, e domenica alle 16:45. La messa in scena porterà sul palco la storia più letta e amata di tutti i tempi.

La storia più letta e amata di tutti i tempi torna in uno spettacolo mai visto prima. è 'Il Piccolo Principe' che arriva al Teatro Verdi di Firenze, da domani a domenica (ore 20,45, sabato ore 16,45 e 20,45, domenica ore 16,45). Lo show firmato 'Razmataz Live' è una rappresentazione, unica nel suo genere, di un classico senza tempo come 'Il Piccolo Principe', amato da adulti e bambini per generazioni, rimanendo in equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, e si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono.