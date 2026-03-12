Oggi i mercati finanziari registrano una giornata di turbolenza: il prezzo del petrolio ha raggiunto momentaneamente i 100 dollari al barile prima di scendere di nuovo, mentre le borse europee aprono in calo. La notizia di una possibile escalation legata alle tensioni nel Medio Oriente ha alimentato le oscillazioni sui mercati.

Milano, 12 marzo 2026 – La minaccia di un “petrolio a 200 dollari al barile” gridata ieri da Teheran spaventa i mercati. Che non la giudicano come mero atto propagandistico, ma guardano con preoccupazione allo scenario estremo paventato dagli iraniani. Il greggio nella notte ha subito un’impennata che lo ha portato a sfondare nuovamente quota 100 dollari al barile sul Brent, prima di rallentare la sua corsa in mattinata viaggiare sui 97-98 dollari (92 sul Wti). Apertura in calo per le Borse europee (lieve flessione per l ’Ftse Mib di Piazza Affari), mentre hanno chiuso deboli i listini asiatici. A frenare i mercati sono sempre i timori per la guerra in Iran e le relative tensioni sul greggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il petrolio impenna, poi frena sotto i 100 dollari. Apertura in calo per le Borse

