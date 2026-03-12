Il Partito Repubblicano critica il DUP 2026-2028 | Documento debole manca una visione per Taranto

Il Partito Repubblicano Italiano di Taranto, attraverso la sua segreteria guidata da Lucilla Piccione, ha espresso una forte critica nei confronti del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato dal Comune. La segreteria ha definito il documento debole e privo di una visione chiara per la città di Taranto. La posizione è stata resa nota tramite una nota ufficiale diffusa alla stampa.

Tarantini Time Quotidiano La segreteria cittadina del Partito Repubblicano Italiano di Taranto, guidata da Lucilla Piccione, esprime un giudizio fortemente critico sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato dal Comune. Secondo il PRI, il documento, composto da oltre 270 pagine, risulterebbe amministrativamente coerente ma politicamente privo di una visione strategica, limitandosi a elencare obiettivi e intenzioni senza indicare tempi e strumenti concreti di realizzazione. Tra i punti evidenziati nella nota diffusa dal partito emerge il tema dello spopolamento. Dai dati contenuti nello stesso DUP si registra un calo della popolazione residente, passata dai 188 mila abitanti del 2022 ai 185 mila del 2024. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

