Dup e bilancio a Forlimpopoli manca visione politica e strategica

Il gruppo consiliare di minoranza ‘La Nostra Città’ a Forlimpopoli critica il Documento Unico di Programmazione e il bilancio approvati il 30 dicembre, evidenziando la mancanza di una visione politica e strategica chiara. I consiglieri hanno espresso voto contrario, ritenendo che gli strumenti di programmazione e le decisioni finanziarie non rispondano adeguatamente alle esigenze della comunità e allo sviluppo sostenibile del territorio.

Il gruppo consiliare di minoranza ‘La Nostra Città’ esprime una valutazione fortemente critica sul Documento Unico di Programmazione (Dup) e sul bilancio approvati dal Consiglio comunale di Forlimpopoli nella seduta del 30 dicembre, per i quali i suoi consiglieri hanno espresso voto contrario. Secondo l’opposizione, il Dup approvato sarebbe stato "ridotto a un documento esclusivamente tecnico-amministrativo, privo di una visione politica e strategica capace di affrontare le reali urgenze e le sfide future della città" si legge in una nota stampa. Dal punto di vista contabile, ‘La Nostra Città’ contesta le scelte definite "eccessivamente prudenti" dell’Amministrazione, ritenute in "netto contrasto con le promesse elettorali", nonostante la presenza di un avanzo di bilancio giudicato consistente, pari a circa quattro milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dup e bilancio a Forlimpopoli, manca visione politica e strategica" Leggi anche: Approvati a Pianella il bilancio di previsione e il Dup, la maggioranza: "Visione solida e proiettata al futuro" Leggi anche: "Così la città finisce nel baratro. Manca prevenzione e visione politica" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dup e bilancio a Forlimpopoli, manca visione politica e strategica; Bilancio 2026 di Bertinoro, tutte le critiche dell'opposizione: Manca la progettualità; Il voto della minoranza: La spending review è tornata. E' una città senza visione. "Dup e bilancio a Forlimpopoli, manca visione politica e strategica" - Critico il gruppo consiliare di minoranza ‘La Nostra Città’: "Scelte eccessivamente prudenti, in contrasto con le promesse elettorali". msn.com

Terralba, via libera a bilancio e Dup: opere pubbliche per 30 milioni di euro - Sono il mantenimento dei tributi invariati, gli interventi nelle scuole e i 40 procedimenti avviati nel settore delle opere pubbliche per complessivi 30 milioni, la parte più rilevante del Documento ... unionesarda.it

Bilancio e Dup, tutti contro Giglioli. Opposizioni: "Non parteciperemo" - Mancheranno tutti i gruppi: Filo Rosso, Gruppo Misto, Forza Italia, Lega, Liberali e Noi Moderati, Fratelli d’Italia. lanazione.it

Il 2025 si chiude con un bilancio assai positivo per la Fanzinoteca d’Italia 0.2, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.