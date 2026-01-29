Cruz contro Vance e Trump | nel partito repubblicano è già guerra in vista del 2028

Nel partito repubblicano si accendono già le tensioni in vista delle prossime elezioni. Cruz e Vance, due figure di spicco, si affrontano ora anche con l’ombra di Trump che si fa sentire. Mentre si avvicinano le midterm, le divisioni tra i candidati si fanno più evidenti, e il 2028 si avvicina con più incertezze.

Si aprono nuove crepe nel Gop in vista delle midterm di quest'anno e, soprattutto, delle elezioni presidenziali del 2028. In una fase caratterizzata da forti tensioni e malumori nel partito repubblicano provocate dal caos di Minneapolis e, prima, dalla politica aggressiva del presidente Usa Donald Trump su alcuni dossier in politica estera (Venezuela, Iran), emergono ora registrazioni audio segrete, ottenute in esclusiva da Axios e risalenti allo scorso anno, che ritraggono il senatore del Texas Ted Cruz mentre attacca frontalmente le politiche economiche e estere del presidente Donald Trump e del vicepresidente JD Vance durante incontri privati con importanti donatori repubblicani.

