La protesta dei lavoratori della logistica | presidio fuori dalla DHL di Muggiò

I lavoratori della logistica hanno organizzato un presidio davanti alla sede DHL di Muggiò, iniziando uno sciopero che durerà tutto il giorno. L’azione è partita alle 7 di venerdì 6 marzo, coinvolgendo i dipendenti che hanno deciso di incrociare le braccia per protestare. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse persone.

La logistica brianzola in agitazione: sciopero e presidio fuori dalla sede della DHL di Muggiò. Dalle 7 di venerdì 6 marzo i lavoratori hanno incrociato le braccia e lo faranno per l'intera giornata. L'agitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Siamo di nuovo alle solite - spiegano i sindacati -. Solito cambio appaltofornitore e si rivive un film già visto milioni di volte nel mondo degli appalti delle merci e della logistica. Da una parte il vecchio fornitoreappaltatore che se ne va via coi soldi dei lavoratori. La committenza che arranca a recuperare i rapporti con l'uscente e che è perplessa sulle sue responsabilità.

