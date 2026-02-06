Il parlamento venezuelano ha approvato in prima lettura una legge di amnistia. La decisione arriva pochi giorni dopo, e molti vedono in questo un passo verso una maggiore apertura del paese. La legge riguarda i dissidenti e potrebbe cambiare molto sulla scena politica locale. Ora si aspetta il voto definitivo e i possibili sviluppi.

La legge è stata approvata in prima lettura dall’assemblea nazionale il 5 febbraio. Era stata annunciata la scorsa settimana dalla stessa Rodríguez ed è interpretata come un segnale di apertura del paese, perché per la prima volta si occupa di scarcerare le persone accusate di “terrorismo” e “tradimento”, due accuse che sono state usate contro gli oppositori politici. L’Afp ha ottenuto una bozza del disegno di legge, promosso dalla presidente. - Concedere l’amnistia per le condanne relative ad accuse tra cui incitamento all’odio, tradimento, ribellione militare, insurrezione e diffusione del panico attraverso la disinformazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il parlamento venezuelano ha approvato in prima lettura una legge di amnistia

