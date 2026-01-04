Neve nelle Marche | il paesaggio è una favola meteo invernale fino all' Epifania

La neve è tornata nelle Marche, in particolare a Fabriano, grazie a una perturbazione di origine nord-atlantica. Le recenti nevicate hanno trasformato il paesaggio in un quadro tipicamente invernale, mantenendo condizioni meteo fredde fino all’Epifania. La regione si presenta così con scenari suggestivi, caratterizzati da un clima stabile e freddo, che contribuiscono a creare un’atmosfera tipica della stagione.

Fabriano (Ancona), 4 gennaio 2026 — La neve è tornata protagonista nelle Marche e in particolare a Fabriano, dove nelle ultime ore una nuova perturbazione di origine nord-atlantica ha imbiancato il territorio, riportando scenari tipicamente invernali nel cuore dell’ Appennino. Le precipitazioni nevose sono iniziate nella notte e hanno interessato soprattutto le aree interne, con accumuli significativi nelle zone collinari e montane e una spolverata anche nel centro urbano. A Fabriano l a coltre bianca ha raggiunto diversi centimetri, rendendo necessario l’intervento dei mezzi spartineve e delle squadre comunali per garantire la viabilità sulle principali arterie cittadine e sulle strade di collegamento con le frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

