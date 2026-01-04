Neve nelle Marche | il paesaggio è una favola meteo invernale fino all' Epifania
La neve è tornata nelle Marche, in particolare a Fabriano, grazie a una perturbazione di origine nord-atlantica. Le recenti nevicate hanno trasformato il paesaggio in un quadro tipicamente invernale, mantenendo condizioni meteo fredde fino all’Epifania. La regione si presenta così con scenari suggestivi, caratterizzati da un clima stabile e freddo, che contribuiscono a creare un’atmosfera tipica della stagione.
Fabriano (Ancona), 4 gennaio 2026 — La neve è tornata protagonista nelle Marche e in particolare a Fabriano, dove nelle ultime ore una nuova perturbazione di origine nord-atlantica ha imbiancato il territorio, riportando scenari tipicamente invernali nel cuore dell’ Appennino. Le precipitazioni nevose sono iniziate nella notte e hanno interessato soprattutto le aree interne, con accumuli significativi nelle zone collinari e montane e una spolverata anche nel centro urbano. A Fabriano l a coltre bianca ha raggiunto diversi centimetri, rendendo necessario l’intervento dei mezzi spartineve e delle squadre comunali per garantire la viabilità sulle principali arterie cittadine e sulle strade di collegamento con le frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo
Leggi anche: Pioggia e raffiche di vento nelle Marche: c’è una nuova allerta meteo. Le previsioni sulla neve
Neve sull'Appennino, imbiancato il confine tra Marche e Umbria - marchigiano, con precipitazioni in atto lungo la fascia di confine tra Marche e Umbria. ansa.it
La neve anticipa la magia del Natale nelle Marche: le foto - Macerata, 30 novembre 2024 – Ha fatto meno neve del previsto nelle Marche, ma comunque un po’ di bianco è arrivato nel Maceratese. ilrestodelcarlino.it
Neve Marche 2025: è arrivata e aumenterà. “Attesi oltre 30 centimetri, pronti ad aprire gli impianti” - “Le webcam confermano il ritorno della neve sul nostro versante appenninico, ... ilrestodelcarlino.it
#Meteo, #neve sulle #Marche: Frontignano e Bolognola imbiancate, fiocchi fino a Fiastra sui 700 metri di quota - facebook.com facebook
Pioggia e neve sulle Marche, temperature in picchiata. Allerta gialla domenica, Befana in bianco anche in collina: le previsioni meteo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.