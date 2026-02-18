Destination Wedding in Irpinia | motore di sviluppo e riscoperta territoriale

L’Irpinia vive un momento di rinascita grazie ai matrimoni di destinazione, che attraggono coppie da tutta Italia. La causa è l’interesse crescente per le cerimonie in posti autentici e suggestivi, come le antiche masserie e i borghi medievali. Le coppie scelgono l’Irpinia per la sua bellezza paesaggistica e le tradizioni locali, portando nuova vita alle strutture ricettive e alle attività artigianali. Questo trend stimola l’economia locale e favorisce la riscoperta di luoghi dimenticati. L’Irpinia si prepara a diventare una meta sempre più richiesta per i matrimoni.

L’Irpinia, terra ricca di tradizioni e bellezze naturali, sta vivendo un processo di riscoperta e valorizzazione che va oltre la semplice promozione turistica. Il progetto Destination Wedding, nato nel 2019, non si limita a portare matrimoni internazionali nelle sue terre, ma sta creando un legame profondo con il territorio, con le sue comunità e le sue risorse. Un’opportunità che, nel tempo, sta dimostrando di essere qualcosa di più di una moda passeggera. Romeo Adamo, consigliere del CESVOLAB – Centro Servizi per il Volontariato, sottolinea l’importanza di questa iniziativa che, sin dall'inizio, è stata seguita e supportata dal suo Centro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: La regina del destination wedding: “Tutti pazzi per l’Italia”

Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi, mentre aumenta il costo delle nozze: in Abruzzo cresce il "destination wedding"In Abruzzo, il trend dei matrimoni sta cambiando: si sposa meno frequentemente e più tardi, con un aumento dei costi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.