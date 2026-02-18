Destination Wedding in Irpinia | motore di sviluppo e riscoperta territoriale
L’Irpinia vive un momento di rinascita grazie ai matrimoni di destinazione, che attraggono coppie da tutta Italia. La causa è l’interesse crescente per le cerimonie in posti autentici e suggestivi, come le antiche masserie e i borghi medievali. Le coppie scelgono l’Irpinia per la sua bellezza paesaggistica e le tradizioni locali, portando nuova vita alle strutture ricettive e alle attività artigianali. Questo trend stimola l’economia locale e favorisce la riscoperta di luoghi dimenticati. L’Irpinia si prepara a diventare una meta sempre più richiesta per i matrimoni.
L’Irpinia, terra ricca di tradizioni e bellezze naturali, sta vivendo un processo di riscoperta e valorizzazione che va oltre la semplice promozione turistica. Il progetto Destination Wedding, nato nel 2019, non si limita a portare matrimoni internazionali nelle sue terre, ma sta creando un legame profondo con il territorio, con le sue comunità e le sue risorse. Un’opportunità che, nel tempo, sta dimostrando di essere qualcosa di più di una moda passeggera. Romeo Adamo, consigliere del CESVOLAB – Centro Servizi per il Volontariato, sottolinea l’importanza di questa iniziativa che, sin dall'inizio, è stata seguita e supportata dal suo Centro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti discussi: In presentazione la IV Fam Trip in Irpinia mercoledì 18 febbraio, ore 16:00 presso il CESVOLAB Avellino.
