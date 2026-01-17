Marie Antoinette Blush Trend guance in primo piano con la tendenza beauty più romantica del momento

Il trend Marie Antoinette Blush richiama l’eleganza romantica e senza tempo, ispirandosi alle delicatezza e alla raffinatezza dello stile del XVIII secolo. Questa tendenza beauty mette in risalto le guance, valorizzando un aspetto naturale e sofisticato. Sebbene nata nel contesto storico delle corti reali, oggi il blush Marie Antoinette rappresenta un modo semplice e raffinato per completare il proprio look, unendo tradizione e modernità.

Nostalgica e fortemente provata dalle regole di condotta reali, una volta sposata — mentre la incipriavano — mai Maria Antonietta avrebbe potuto immaginare che ben duecentocinquantasei anni dopo quello stesso pigmento deciso sulle gote sarebbe finito per influenzare la moda. La sua attitudine per il lusso e l'opulenza forse non la mise in buona luce agli occhi del pubblico del tempo, ma di certo fece di lei una storica icona di stile. Celebre per le pomelle rosso intenso che contrastavano con la carnagione diafana, l'imponente chioma platinata acconciata in cima alla testa ed i suoi caratteristici nei, l'aspetto regale della Regina è rimasto dopotutto una grande fonte di ispirazione per secoli.

"Marie Antoinette, au Livre" di François Hubert Drouais (Parigi 1727 - 1775). Olio su tela, 1774 circa. Collezione Privata, Hotel Le Bristol, Parigi. - facebook.com facebook

