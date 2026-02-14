Cime Tempestose le guance arrossate dal vento come Margot Robbie scatenano la The Brontë Blush mania

Il nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose ha scatenato la The Brontë Blush mania, dopo che Margot Robbie, con le guance arrossate dal vento, ha attirato l’attenzione di tutti. Le strade e le chat sono piene di commenti sulla chimica tra l’attrice e Jacob Elordi, che rende ancora più vivace questa versione moderna del classico di Emily Brontë.

Nelle chat e per le strade non si parla che del moderno adattamento cinematografico di Cime Tempestose, celebre opera letteraria di Emily Brontë che dal 1847 in avanti ha fatto sospirare generazione dopo generazione; di questo e della chimica tangibile tra Margot Robbie e Jacob Elordi. Sarà perché nell’atmosfera aleggia un certo romanticismo, complice il calendario, sarà perché d’altronde le storie d’amore tormentate ci affascinano — e traviano — da sempre. Sarà perché la nuova Cathy Earnshaw sul grande schermo ha un impatto pazzesco: ebbene, abbiamo definitivamente scoperto il suo segreto e siamo pronte a svelarvelo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Margot Robbie ha scelto di indossare le onde a zig zag per il nuovo ruolo in

La scena di Margot Robbie con le uova e i capelli imprigionati sta facendo parlare molto in rete.

