Ibrahimovic porta un Rolex Daytona Rainbow che è perfetto per le colorate feste di Natale

Zlatan Ibrahimovic, noto per il suo stile raffinato e attenzione ai dettagli, ha recentemente sfoggiato un Rolex Daytona Rainbow. Questo orologio, noto per le sue tonalità vivaci e sofisticate, si presta perfettamente alle atmosfere festive di Natale. La sua scelta riflette l’interesse del campione svedese per accessori di alta qualità, combinando eleganza e personalità in ogni dettaglio.

Zlatan Ibrahimovic ci ha abituato bene, molto bene. Elegante fuori dal campo almeno quanto lo era quando giocava e incantava le platee di tutto il globo, il campione svedese è attentissimo alla moda ed ha un occhio di riguardo per gli accessori, soprattutto per gli orologi. Oggi dirigente del Milan, Ibra non ha mai fatto segreto di avere una collezione di segnatempo davvero speciale, ricca di pezzi esclusivi e dal valore stratosferico. Tra questi un Rolex Yachtmaster Everose Gold, un Rolex Submariner Hulk, un Patek Philippe Nautilus Chrono Rose Gold ed un altro Perpetual Calendar. E da qualche giorno ha aggiunto un pezzo nuovo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

