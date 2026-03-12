il nuovo presidente del cile nostalgico di pinochet ha giurato con una cravatta regalata da meloni

Il nuovo presidente del Cile ha prestato giuramento l’11 marzo nel salone d’onore del Parlamento a Valparaiso, una città sulla costa a circa due ore da Santiago. Durante la cerimonia, indossava una cravatta regalata dalla premier italiana. José Antonio Kast, noto per le sue posizioni conservative e per la sua ammirazione verso la dittatura di Pinochet, ha assunto ufficialmente il ruolo di capo dello Stato.

José Antonio Kast, il nuovo presidente del Cile nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet, ha giurato l’11 marzo nel salone d’onore del Parlamento a Valparaiso, città costiera a un paio d’ore dalla capitale Santiago. E lo ha fatto, secondo quanto riporta LaPresse, indossando una cravatta azzurra che gli è stata regalata da Giorgia Meloni, con cui è in ottimi rapporti da prima che entrambi arrivassero al potere. Anna Maria Bernini e José Antonio Kast (Ansa). Kast ha ricevuto la cravatta dalla delegazione italiana. Kast, spiega LaPresse, ha ricevuto la cravatta il 10 marzo dalla delegazione italiana, guidata dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

