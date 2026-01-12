Da Popoup l' antifascista Giaele Angeloni e il complesso Cile post Pinochet
Da Popoup, spazio culturale di Perugia, riprendono gli incontri dedicati a temi storici e sociali. Tra le nuove iniziative, si segnala la presentazione di Giaele Angeloni, antifascista, e del complesso Cile post Pinochet. Gli eventi si svolgono nella libreria di piazza Birago, offrendo un’occasione di approfondimento e dialogo su questioni di attualità e memoria.
Ripartono gli incontri e le presentazioni alla libreria e spazio culturale Popup di Perugia, in piazza Birago. Questa settimana in programma un doppio appuntamento, a partire da mercoledì 14 gennaio con la presentazione, alle 18.30, del libro di Luca Gatti, "Una donna nella lotta antifascista. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Chi è José Antonio Kast: l’avvocato che sosteneva Pinochet è il nuovo presidente del Cile
Leggi anche: In Cile vince l’ultraconservatore Kast, vicino a Milei e Meloni. È il primo presidente che votò a favore di Pinochet nel 1988
La storia dell’antifascista Giaele Angeloni e il complesso Cile post Pinochet: appuntamenti a POPUP - Ripartono gli incontri e le presentazioni alla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago. umbria24.it
Una donna nella lotta antifascista | Luca Gatti @ POPUP - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.