Da Popoup l' antifascista Giaele Angeloni e il complesso Cile post Pinochet

Da Popoup, spazio culturale di Perugia, riprendono gli incontri dedicati a temi storici e sociali. Tra le nuove iniziative, si segnala la presentazione di Giaele Angeloni, antifascista, e del complesso Cile post Pinochet. Gli eventi si svolgono nella libreria di piazza Birago, offrendo un’occasione di approfondimento e dialogo su questioni di attualità e memoria.

